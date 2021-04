Canzone segreta | Belen Rodriguez scoppia a piangere e commuove il pubblico

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 aprile 2021) Nell’attesa del giorno del suo secondo parto,è diventata ancora una volta protagonista di un appuntamento tv all’insegna di colpi di scena ed emozioni, e l’occasione in questione è la nuova puntata di. Il nuovo appuntamento del talk condotto in casa Rai da Serena Rossi ha, infatti, visto l’ormai mamma bis,cita, concedere un’intervista esclusiva, in cui non sono mancate sorprese per la showgirl da parte di amici e parenti, come quella del padre Gustavo, per cui la modella non ha trattenuto le lacrime. In particolare,ha spiegato la scelta maturata in famiglia sul nome della nascitura, Luna Marie, che porta in grembo e che lei ha concepito con il neo compagno Antonino Spinalbese. Un intervento che ha commosso ile di ...