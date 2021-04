Calcio: Fonseca, ‘difficile avere Smalling per l’Ajax’ (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Sarà difficile avere Smalling per l’Ajax”. Queste le parole di Paulo Fonseca sulle condizioni del difensore inglese. L’allenatore giallorosso, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, ha parlato anche di Mkhitaryan: “Ha fatto solo un allenamento e domani non giocherà dall’inizio”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. (Adnkronos) – “Sarà difficileper l’Ajax”. Queste le parole di Paulosulle condizioni del difensore inglese. L’allenatore giallorosso, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, ha parlato anche di Mkhitaryan: “Ha fatto solo un allenamento e domani non giocherà dall’inizio”. L'articoloWeb.

Advertising

FiorentinaUno : FONSECA: 'Problema giovani nel calcio italiano. Futuro? Penso solo al presente' - - Filocre1 : Più ascolto Fonseca è più vedo giocare la Roma e più mi convinco che la Società dovrebbe velocemente confermarlo. P… - sportli26181512 : Fonseca: 'Vietato pensare all’Ajax. In campionato le assenze pesano di più': Fonseca: 'Vietato pensare all’Ajax. In… - zazoomblog : Calcio: Fonseca ‘difficile avere Smalling per l’Ajax’ - #Calcio: #Fonseca #‘difficile #avere - Gazzetta_it : Roma, Fonseca: 'Vietato pensare all’Ajax. In campionato le assenze pesano di più' #RomaBologna #SerieA -