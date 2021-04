Beautiful anticipazioni 11 aprile 2021 | Flo vuole una prova d’amore

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 aprile 2021) Wyatt ha capito di essere ancora perdutamente innamorato di Flo così in questa puntata didirà chiaramente alla Fulton, quello cheper lei. La giovane però non fa immediatamente i salti di gioia, in quanto pretende che prima le dica quali sono al momento i suoi rapporti con Sally. Nell’episodio di domenica 11, Wyatt spiega che tra di loro le cose stanno andando male e che già da qualche tempo ha pensato di chiudere con la Spectra. Tutto infatti è iniziato ad andare male per il lapsus della stilista. Brooke nel frattempo non riesce a capacitarsi della terribile discussione avuta con Quinn e Shauna. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…americane, Hope divorzierà da Liam per sposare Thomas? Gli autori di ...