Wonder Boy: Asha in Monster World torna a mostrarsi in un nuovo trailer (Di venerdì 9 aprile 2021) Wonder Boy: Asha in Monster World, la versione completamente rimasterizzata del famoso Wonder Boy IV del 1994, con lo sviluppo guidato dal creatore della serie Wonder Boy, Ryuichi Nishizawa, uscirà questo mese su Nintendo Switch in Giappone e arriverà in occidente nel secondo trimestre del 2021. Come già detto, si tratta di una rivisitazione di Monster World IV, che originariamente era disponibile solo in Giappone su SEGA Mega Drive, prima di essere localizzato su altri sistemi. Il nuovo Wonder Boy ha da poco ricevuto un nuovo trailer, che ci mostra il tipo di gameplay che possiamo aspettarci una volta che il titolo sarà lanciato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 aprile 2021)Boy:in, la versione completamente rimasterizzata del famosoBoy IV del 1994, con lo sviluppo guidato dal creatore della serieBoy, Ryuichi Nishizawa, uscirà questo mese su Nintendo Switch in Giappone e arriverà in occidente nel secondo trimestre del 2021. Come già detto, si tratta di una rivisitazione diIV, che originariamente era disponibile solo in Giappone su SEGA Mega Drive, prima di essere localizzato su altri sistemi. IlBoy ha da poco ricevuto un, che ci mostra il tipo di gameplay che possiamo aspettarci una volta che il titolo sarà lanciato. Leggi altro...

Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2021 - Elenco ... PC, Switch Humankind " 22 aprile " PC, Stadia MotoGP 21 " 22 aprile " PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch, Stadia ScourgeBringer " 22 aprile " PS4 Wonder Boy: Asha in Monster World " 22 aprile " PS4, PC, ...

