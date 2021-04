Welfare e recovery plan al bivio, tra ciò che è giusto e ciò che è facile (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel tempo in cui l’emergenza sociale scaturita dalla pandemia ha necessariamente accelerato il fiume degli interventi assistenziali, proprio nella fase storica in cui finalmente il nostro Paese è uscito dall’essere fanalino di coda in Europa per l’assenza di una misura stabile di contrasto alla povertà assoluta, il tema del rapporto tra giustizia sociale e consenso assume un’enorme carica di attualità. Non c’è dubbio che le politiche sociali e di Welfare debbano tendere al benessere delle persone, ma è proprio il concetto di benessere a cui tendere nelle politiche pubbliche che necessita di essere definito. Anzitutto va distinto il benessere duraturo da quello sfuggente e immediato, la cura, dalla terapia del dolore sociale, come ho avuto modo di ribattezzare in precedenti riflessioni l’assistenza fine a se stessa, facile epilogo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Nel tempo in cui l’emergenza sociale scaturita dalla pandemia ha necessariamente accelerato il fiume degli interventi assistenziali, proprio nella fase storica in cui finalmente il nostro Paese è uscito dall’essere fanalino di coda in Europa per l’assenza di una misura stabile di contrasto alla povertà assoluta, il tema del rapporto tra giustizia sociale e consenso assume un’enorme carica di attualità. Non c’è dubbio che le politiche sociali e didebbano tendere al benessere delle persone, ma è proprio il concetto di benessere a cui tendere nelle politiche pubbliche che necessita di essere definito. Anzitutto va distinto il benessere duraturo da quello sfuggente e immediato, la cura, dalla terapia del dolore sociale, come ho avuto modo di ribattezzare in precedenti riflessioni l’assistenza fine a se stessa,epilogo ...

