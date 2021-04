Virus: a Como 213 positivi, a Lecco 116 e a Sondrio 108 (Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (249). A fronte di 56.476 tamponi effettuati, sono 3.289 i nuovi positivi (5,8%). I decessi sono 92 Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (249). A fronte di 56.476 tamponi effettuati, sono 3.289 i nuovi(5,8%). I decessi sono 92

Advertising

DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Virus: a Como 213 positivi, a Lecco 116 e a Sondrio 108 - laprovinciadico : Virus: a Como 213 positivi, a Lecco 116 e a Sondrio 108 - kittimanda : RT @BarbaraRaval: #Rebbio 20 gennaio 2021: 21 morti in una RSA quasi tutti vaccinati come afferma il Presidente Beccalli. E SI VOGLIONO TUT… - ElizabethRavag1 : RT @BarbaraRaval: #Rebbio 20 gennaio 2021: 21 morti in una RSA quasi tutti vaccinati come afferma il Presidente Beccalli. E SI VOGLIONO TUT… - ary_anna : RT @BarbaraRaval: #Rebbio 20 gennaio 2021: 21 morti in una RSA quasi tutti vaccinati come afferma il Presidente Beccalli. E SI VOGLIONO TUT… -