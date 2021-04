Traffico Roma del 09-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane al Aureliorallentato per lavori su via Gregorio VII tra Piazza Pio XI e piazza di Villa Carpegna in direzione di quest’ultima all’Euro in pieno svolgimento i preparativi per il Gran Premio di Formula e in programma domani sabato 10 e anche domenica 11 aprile diverse strade del quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità in particolare su via Cristoforo Colombo versocentro è chiusa la carreggiata centrale da Piazzale XXV via Laurentina è da via Laurentina a viale Europa questa volta Verso il ...