Sos rifiuti, Roma chiede aiuto a Napoli per conferimento (Di venerdì 9 aprile 2021) La Sapna, società provinciale per la gestione dei rifiuti della Città metropolitana di Napoli, ha ricevuto una richiesta da parte della Regione Lazio e di Ama Roma per il conferimento di circa 100 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) La Sapna, società provinciale per la gestione deidella Città metropolitana di, ha ricevuto una richiesta da parte della Regione Lazio e di Amaper ildi circa 100 ...

Sos rifiuti, Roma chiede aiuto a Napoli per conferimento

La Sapna, società provinciale per la gestione dei rifiuti della Città metropolitana di Napoli, ha ricevuto una richiesta da parte della Regione Lazio e di Ama Roma per il conferimento di circa 100 ton

