Rex cagnolino disabile nei Paw Patrol

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sono in arrivo nuovi episodi della serie Pawche andranno in onda dal 12 al 18 aprile 2021 sul canale Nick Jr di Sky. Durante i nuovi episodi la squadra di Rider conoscerà un nuovo personaggio. Rex, unaffetto da disabilità alle zampe posteriori. Rexper raccontare ai bambini la diversità? Nickelodeon ha sempre fatto attenzione a ciò che ha prodotto per accompagnare i bambini nella crescita personale. In un mondo in cui la diversità è sinonimo di unicità è doveroso pubblicare contenuti che riflettono quello che stiamo vivendo, specialmente per i più piccoli che sono quelli più vulnerabili. Purtroppo la disabilità in troppe occasioni viene denigrata e molti bambini vengono anche bullizzati. Con l’inserimento di Rex,nella ...