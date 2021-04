Perché Sinovac non va. I paradossi in Cile e in Turchia (Di venerdì 9 aprile 2021) Poco più di un mese fa, il Cile era visto come uno dei Paesi modelli nella campagna di vaccinazione anti-Covid; il migliore in America latina. Oggi però i Cileni sono caduti di nuovo nello sconforto per una nuova ondata di casi, che si sono più che raddoppiati nelle ultime settimane. IL PARADOSSO CileNO Secondo il monitoraggio dell’Università di Oxford, dopo Israele, il Cile è tra i Paesi con più vaccinati ogni 100 abitanti, seguito dagli Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Come si spiega, dunque, la diffusione maggiore del virus e l’aumento dei ricoveri, che è paragonabile al momento più critico della pandemia a giugno del 2020? Sul Financial Times, gli esperti Cileni attribuiscono quest’avanzamento inaspettato del Covid alla presenza di varianti più infettive del virus, ad un allentamento ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Poco più di un mese fa, ilera visto come uno dei Paesi modelli nella campagna di vaccinazione anti-Covid; il migliore in America latina. Oggi però ini sono caduti di nuovo nello sconforto per una nuova ondata di casi, che si sono più che raddoppiati nelle ultime settimane. IL PARADOSSONO Secondo il monitoraggio dell’Università di Oxford, dopo Israele, ilè tra i Paesi con più vaccinati ogni 100 abitanti, seguito dagli Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Come si spiega, dunque, la diffusione maggiore del virus e l’aumento dei ricoveri, che è paragonabile al momento più critico della pandemia a giugno del 2020? Sul Financial Times, gli espertini attribuiscono quest’avanzamento inaspettato del Covid alla presenza di varianti più infettive del virus, ad un allentamento ...

