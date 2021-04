Non è vero che i Navy Seals hanno liberato «oltre un migliaio di bambini vittime di tratta» dalla Ever Given (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 3 aprile 2021 è stato pubblicato un post in cui si legge che «oltre un migliaio di bambini vittime di tratta e di cadaveri» sarebbero stati salvati dai container della nave Ever Given, nel Canale di Suez, da parte dei Navy Seals, le forze speciali della Marina militare statunitense. Il riferimento è all’episodio avvenuto lo scorso 23 marzo quando una nave portacontainer è rimasta incagliata nel Canale di Suez (Egitto) ostacolando la tratta delle altre navi commerciali per poi essere liberata il 29 marzo. La notizia contenuta nel post oggetto della nostra verifica non trova riscontro in nessuna testata internazionale e nazionale e in nessun comunicato delle autorità competenti. Contattato dai colleghi di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 3 aprile 2021 è stato pubblicato un post in cui si legge che «undidie di cadaveri» sarebbero stati salvati dai container della nave, nel Canale di Suez, da parte dei, le forze speciali della Marina militare statunitense. Il riferimento è all’episodio avvenuto lo scorso 23 marzo quando una nave portacontainer è rimasta incagliata nel Canale di Suez (Egitto) ostacolando ladelle altre navi commerciali per poi essere liberata il 29 marzo. La notizia contenuta nel post oggetto della nostra verifica non trova riscontro in nessuna testata internazionale e nazionale e in nessun comunicato delle autorità competenti. Contattato dai colleghi di ...

