Non c’è pace per il Boeing 737 MAX | ancora nuovi problemiHDblog it

ancora problemi per il Boeing 737 MAX che riguardano, questa volta, il sistema elettrico. Secondo quanto comunica la stessa società, la criticità riguarda, però, solo un limitato numero di velivoli. La nota ufficiale riporta che è stato chiesto a 16 compagnie aeree di risolvere un problema del sistema di alimentazione elettrica dei velivoli. Boeing ha detto anche che sta lavorando con la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per affrontare la questione. AEREI A TERRA L'effetto più immediato, comunque, è che gli aerei interessati dal problema dovranno rimanere a terra. Secondo le prime stime, sarebbero ben più di 60 i velivoli coinvolti. Per esempio, Southwest Airlines ha già fermato 30 aerei, mentre American Airlines 17 dei suoi 41 737 MAX. United Airlines ne ha messi a terra 16.

