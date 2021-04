Mondiali 2022 | è ufficiale | colpaccio Rai

(Di venerdì 9 aprile 2021) La Fifa annuncerà l’aggiudicazione in esclusiva dei diritti per tutte le 64 partite dei prossimi: la Rai fa all-in Secondo quanto anticipato dal ‘Sole 24 Ore’, la Fifa è pronta ad annunciare l’aggiudicazione in esclusiva dei diritti per tutte le 64 partite dei prossimiin Qatar del: per il territorio italiano toccherà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fanpage : ?? La Rai trasmetterà tutte le partite del mondiale 2022 - fattoquotidiano : I Mondiali di Qatar 2022 saranno tutti sulla Rai: le 64 partite in esclusiva sulla tv pubblica - Gazzetta_it : #tv #Qatar 2022, alla Rai tutto il Mondiale del Qatar. Niente ad Amazon. 'Grande successo' - gigibeltrame : Alla Rai i diritti dei Mondiali di calcio 2022, Amazon potrebbe essere ancora in gioco #digilosofia… - pasqualinipatri : Diritti TV, Mondiali 2022 assegnati alla Rai: la nota della Fifa -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

20.12 Mondiali2022,assegnati a Rai diritti tv La Rai si aggiudica i diritti per idelin Qatar. La Fifa ha assegnato al servizio pubblico i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio. La Rai fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per ...Manca solo l'ufficialità: Amazon trasmetterà 36 partite deidi calciosu Prime Video, come avverrà per la Champions League 2021 - ...La Rai ha acquistato i diritti televisivi per la trasmissione integrale di tutte le partite dei Mondiali 2022 di calcio, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Il network pubblico si è aggiudica ...(ANSA) - ROMA, 09 APR - La Rai si è assicurata i diritti esclusivi per i Mondiali di Qatar 2022. Lo ha reso noto la Fifa. La Rai ha ricevuto i diritti audiovisivi per più ...