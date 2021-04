Le previsioni meteo di sabato 10 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili rovesci. Nuvole e schiarite al Centro, cielo in prevalenza sereno al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Nord e al Centro con rovesci sparsi. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Condizioni in peggioramento sul quadrante occidentale con rovesci anche di moderata intensità Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno il quadrante occidentale del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con possibili rovesci sul versante tirrenico Condizioni di marcata instabilità al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno il versante tirrenico. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Sud – Cielo in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) – Nuvole sparse al Nord con possibili rovesci. Nuvole e schiarite al Centro, cielo in prevalenza sereno al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Nord e al Centro con rovesci sparsi. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Condizioni in peggioramento sul quadrante occidentale con rovesci anche di moderata intensità Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno il quadrante occidentale del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Centro – Instabile sulle regioni centrali con possibili rovesci sul versante tirrenico Condizioni di marcata instabilità al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno il versante tirrenico. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 16 gradi. Sud – Cielo in ...

