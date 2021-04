Landini: “Non è il momento di licenziare ma di vaccinare” (Di venerdì 9 aprile 2021) ”Non è il momento di licenziare ma di vaccinare”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, lo afferma in un’intervista a Rainews. “Questa è la posizione di Cgil Cisl e Uil. L’abbiamo espressa al ministro del Lavoro e siamo in attesa di parlare con il presidente del Consiglio”. ”Siccome stiamo discutendo della riforma degli ammortizzatori sociali e da settembre e ottobre entra in vigore troviamo di buon senso evitare un via libera ai licenziamenti. Oggi è il momento di vaccinare i lavoratori, non di licenziarli. Dobbiamo incentivare strumenti alternativi ai licenziamenti, contratti solidarietà, la cassa integrazione, contratti di espansione”, ha sottolineato. ”C’è un paradosso nel nostro Paese che costa meno licenziare che non ricorrere a diversi ammortizzatori ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) ”Non è ildima di”. Così il leader della Cgil, Maurizio, lo afferma in un’intervista a Rainews. “Questa è la posizione di Cgil Cisl e Uil. L’abbiamo espressa al ministro del Lavoro e siamo in attesa di parlare con il presidente del Consiglio”. ”Siccome stiamo discutendo della riforma degli ammortizzatori sociali e da settembre e ottobre entra in vigore troviamo di buon senso evitare un via libera ai licenziamenti. Oggi è ildii lavoratori, non di licenziarli. Dobbiamo incentivare strumenti alternativi ai licenziamenti, contratti solidarietà, la cassa integrazione, contratti di espansione”, ha sottolineato. ”C’è un paradosso nel nostro Paese che costa menoche non ricorrere a diversi ammortizzatori ...

Blocco dei licenziamenti, Carraro: adesso basta! Landini, ascoltato in commissione Bilancio e Finanze del Senato, ha ribadito che i tempi per sbloccare i licenziamenti non sono ancora maturi e devono essere valutati con attenzione. Di parere ...

Landini: "Non è il momento di licenziare ma di vaccinare" Adnkronos Anticorpi monoclonali Tls: "A giugno saremo pronti per darli nelle corsie" Così ecco che il presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, Fabrizio Landi, fa il punto della situazione ... questi anticorpi appunto siano non dannosi". E ora, appunto, siamo quasi ...

Blocco licenziamenti: no a nuova proroga, ma 100mila posti a rischio Blocco licenziamenti: si torna a parlare di una nuova proroga e a chiederla sono i sindacati. Il governo frena. Intanto a rischio ci sono 100mila posti di lavoro con lo sblocco secondo l'Ufficio parla ...

