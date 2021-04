La regina Elisabetta e Carlo si incontravano solo 15 minuti di sera - (Di venerdì 9 aprile 2021) Francesca Rossi Il rapporto atipico, poco amorevole tra il principe Carlo e sua madre, potrebbe aver plasmato la personalità dell'erede al trono e guidato le sue scelte da adulto Le scarse attenzioni che il principe Carlo avrebbe ricevuto dalla regina Elisabetta, durante l’infanzia, potrebbero aver influito sulle sue decisioni da adulto e sulla sua psicologia? Questa è una delle premesse di una nuova biografia dedicata all’erede al trono. Forse Sua Maestà ha anteposto il dovere verso il Paese alla maternità, ne potremmo discutere per ore, ma rimane un’evidenza la caparbietà di una sovrana che ha sempre attraversato a testa alta, da 7 decenni, tempeste mediatiche e uragani famigliari, trovando soluzioni perfino originali ai problemi, come quella studiata per rimpinguare le casse del Royal Collection ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Francesca Rossi Il rapporto atipico, poco amorevole tra il principee sua madre, potrebbe aver plasmato la personalità dell'erede al trono e guidato le sue scelte da adulto Le scarse attenzioni che il principeavrebbe ricevuto dalla, durante l’infanzia, potrebbero aver influito sulle sue decisioni da adulto e sulla sua psicologia? Questa è una delle premesse di una nuova biografia dedicata all’erede al trono. Forse Sua Maestà ha anteposto il dovere verso il Paese alla maternità, ne potremmo discutere per ore, ma rimane un’evidenza la caparbietà di una sovrana che ha sempre attraversato a testa alta, da 7 decenni, tempeste mediatiche e uragani famigliari, trovando soluzioni perfino originali ai problemi, come quella studiata per rimpinguare le casse del Royal Collection ...

