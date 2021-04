La lotta al cambiamento climatico inizia a tavola

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Non basta, anche se aiuta, andare in giro in bici, comprare un’auto ibrida e ricordarsi di spegnere le luci. Non è più sufficiente pensare semplicemente a petrolio e carbone per limitare il riscaldamento globale. La notizia ufficiale è arrivata dagli oltre cento esperti del comitato scientifico delle Nazioni Unite, la Commissione intergovernativa sul(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Nel rapporto del 2019 si legge chiaro che il riscaldamento globale non potrà arrestarsi se non si provvederà anche a modificare il sistema alimentare: quel che mangiamo e il modo in cui lo produciamo. Mentre la politica tende a concentrarsi sulla riduzione dell’uso di petrolio, carbone e gas naturale, i nuovi studi mostrano che anche intervenire sul cibo è cruciale per gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, sottoscritto da 195 governi ...