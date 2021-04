Isola dei Famosi: Daniela Martani accusa il programma di averla incalzata per ritirarsi (Di venerdì 9 aprile 2021) Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi si è assistito ad una doppia eliminazione: quella di Daniela Martani e quella di Elisa Isoardi. Mentre Elisa Isoardi non è stata definitivamente eliminata dal reality show perché ha accettato di rimanere a Playa Esperanza, Daniela Martani dopo qualche indecisione ha deciso di abbandonare completamente il gioco. L'ex naufraga, che nel frattempo è tornata alla carica su Twitter, sembra aver mal digerito la sua uscita dall’Isola dei Famosi. Infatti ritwittando un utente che, in una discussione nata alla domanda "Perché mi avete eliminato Daniela Martani?" ha scritto: “Forse perché le hanno lasciato meno di mezzo secondo per pensarci mentre per altri hanno chiamato anche ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 9 aprile 2021) Nell’ultima puntata dell’deisi è assistito ad una doppia eliminazione: quella die quella di Elisa Isoardi. Mentre Elisa Isoardi non è stata definitivamente eliminata dal reality show perché ha accettato di rimanere a Playa Esperanza,dopo qualche indecisione ha deciso di abbandonare completamente il gioco. L'ex naufraga, che nel frattempo è tornata alla carica su Twitter, sembra aver mal digerito la sua uscita dall’dei. Infatti ritwittando un utente che, in una discussione nata alla domanda "Perché mi avete eliminato?" ha scritto: “Forse perché le hanno lasciato meno di mezzo secondo per pensarci mentre per altri hanno chiamato anche ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - S52065061 : RT @Eg0woman: T: “Le tue dichiarazioni non sono piaciute a nessuno e non si può vincere un’isola dei famosi in tre giorni e comunque caro A… - lully24987 : RT @italianews_h24: ?? Nell’88,3% dei tweet che commentano l’#isola è presente un riferimento a #TommasoZorzi. ?? Nella sua prima esperienz… -