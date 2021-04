In giro di notte e con un coltello: tre giovani sanzionati, uno denunciato (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. La pattuglia della Stazione di Grottaminarda era impegnata in un normale servizio perlustrativo notturno per la verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, quando non è passato inosservato un veicolo con a bordo quattro persone. Intimato l’“Alt”, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di polizia. Si tratta di quattro giovani dell’arianese, già noti alle Forze dell’Ordine, che, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. L’anomalo atteggiamento ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. La pattuglia della Stazione di Grottaminarda era impegnata in un normale servizio perlustrativo notturno per la verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, quando non è passato inosservato un veicolo con a bordo quattro persone. Intimato l’“Alt”, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di polizia. Si tratta di quattrodell’arianese, già noti alle Forze dell’Ordine, che, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo. L’anomalo atteggiamento ...

