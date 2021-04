In Etiopia l’epidemia è di violenza sessuale Lo stupro è un’arma di guerra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Quando il 4 novembre il primo ministro dell’, Abiy Ahmed, ha iniziato la vasta operazione militare nello stato settentrionale del Tigray, dov’è stato proclamato lo stato d’emergenza per 6 mesi, il suo obiettivo era conquistare la leadership del partito al governo della regione, il Fronte di liberazione popolare (Tplf). Lo stesso che, per mesi, aveva sfidato sfacciatamente la sua autorità, fino al presunto attacco contro la base del Comitato settentrionale dell’esercito federale a Makelle, capitale dello Stato, presentato come movente stesso dell’offensiva, dunque una risposta, degenerata – quattro mesi dopo – in un aspro conflitto civile segnato da resoconti di gravi violazioni dei diritti, tra cui massacri, violenze sessuali e “pulizia etnica”.: lapagata con la vita Il 4 novembre il signor Abiy aveva usato ...