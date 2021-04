Il monitoraggio Iss | “L’indice Rt scende ancora a 0 | 92” Speranza | “Primi risultati da chiusure Oggi diverse Regioni passano in arancione”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Cominciano a consolidarsi gli effetti delle restrizioni introdotte nel mese scorso sull’andamento dei contagi. Questa settimana, stando al consuetodell’Istituto superiore di sanità,Rt nazionale è sceso, passando dallo 0,98 allo 0,92. Si tratta del terzo calo consecutivo. Si abbassa anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che arriva a 185 dai 232 di 7 giorni fa. È sulla base di questi dati che nelle prossime ore la cabina di regia Covid del governo deciderà qualipossono slittare dalla zona rossa alla zona: “La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi lee le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i...

Il Piemonte dalla prossima settimana torna in zona arancione. Anche se manca ancora l'ufficialità, i dati del monitoraggio Iss - Ministero della Salute, evidenziano come la situazione nella nostra regione sia migliorata. Da martedì il territorio, come auspicato ed anticipato ieri dal Governatore Alberto Cirio ... Oggi la cabina di regia deciderà quali Regioni possono slittare dalla zona rossa alla arancione: ecco qual è la situazione ... Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste secondo quanto di apprende le 4 regioni che resterebbero ...