Fuorigioco automatico | la Fifa è pronta a introdurlo entro il 2022

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il “semi-automated” è la svolta per velocizzare le decisioni nel caso di dubbi. Intanto Wenger parla anche di “full-automated”: ilcompletamenteL’introduzione della Var qualche anno fa ha rivoluzionato non poco il calcio. La tecnologia in aiuto degli arbitri ha portato ad una drastica riduzione di errori e polemiche per decisioni sbagliate. Anche se restano piccole proteste sull’uso corretto della Var, ora lasta lavorando ad un’altra grande rivoluzione che riguarda il. Ora per quanto riguarda le posizioni di offside c’è molto rigore. Nei casi dubbi, nella sala Var si analizzano scrupolosamente le immagini da varie angolazioni per capire, quando la distanza tra difensore e attaccante è minima, che decisione prendere. Ecco, allae all’ International ...

Ai Mondiali in Qatar, in programma l'inverno del 2022, potrebbe essere introdotto il. Ad annunciarlo è Arsene Wenger , ex allenatore dell'Arsenal e attualmente Head of Football Development alla FIFA. 'Penso che sarà pronto per quella data. Sto spingendo molto ...Un sistema di rilevamentodella posizione dei giocatori in campo: lavorando come un Gps, invierebbe immediatamente la posizione diall'orologio del guardalinee (come oggi l'...LA TECNOLOGIA — In ogni caso, la tecnologia si fa sempre più strada nel calcio. Il 'semi-automated' segnala la posizione al Var: obiettivo Qatar 2022. Dopo la sua elezione alla Fifa nel 2016, il Var è ...Potenziale rivoluzione in arrivo per il calcio internazionale. Come riporta il Times, la FIFA, tramite Arsène Wenger (Chief of Global Football Development dell’organo mondiale), si è dichiarata pronta ...