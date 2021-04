Formula E | ePrix Roma 2021 | programma | date | orari e tv

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il MondialediE torna a distanza di oltre un mese dai primi duedisputati ad Ad Diriyah. Le monoposto elettriche ripartono da, in fattispecie dal tracciato urbano nel quartiere dell’Eur, dove avranno luogo due gare nel weekend di sabato 10 e domenica 11 aprile. Prima di ogni gara la griglia di partenza verrà formata come di consueto dalle qualifiche che assegneranno le file e la super pole position. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta sul sito di Sportmediaset.it e sul canale Sky Sport Uno. SABATO 10 APRILE Ore 08:45 – Prove libere Ore 12:00 – Qualifiche 1 Ore 16:04 – Gara 1 SABATO 27 FEBBRAIO Ore 07:00 – Prove libere Ore 09:00 – Qualifiche 2 Ore 13:04 – Gara 2 SportFace.

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma ecco come cambia in occasione dell’ePrix di Formula E - #Viabilità #cambia #occasione - sportli26181512 : Formula E a Roma, un weekend 'elettrizzante' su Sky: le regole e le classifiche: Sabato e domenica sul circuito cit… - infoitsport : Formula E: ePrix Roma 2021, orari diretta tv gare - Ale_Fassina : RT @P300it: Formula E | Rome ePrix 2021 – Anteprima ? di Federico Benedusi ?? - videomotorsIT : Formula E: ePrix Roma 2021, orari diretta tv gare // -

Ultime Notizie dalla rete : Formula ePrix

Corriere dello Sport.it

Il capo delle operazioni Porsche inE Amiel Lindesay infine ha evidenziato come il bagnato non sia una condizione facilmente replicabile al simulatore: "Abbiamo fatto alcuni test sul bagnato ...E,Roma 10 e 11 aprile: programma, novità e orariPer la gara 4 di domenica 11 aprile si inizia alle 9 con le qualifiche, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Collection. La gara verrà trasmessa in chiaro su Italia 1 a partire dalle 13 e su Sky Sp ...La Formula E riparte da Roma con un fine settimana mozzafiato: due gare in meno di ventiquattro ore. L’imperativo sarà gestire al meglio energie fisiche, gomme e batterie. E non necessariamente ...