Focolaio in Nazionale, De Rossi ricoverato allo Spallanzani (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex capitano della Roma Daniele De Rossi, oggi in Nazionale al fianco di Mancini, è stato ricoverato allo Spallanzani per Coronavirus Ad una settimana di distanza, il Focolaio scoppiato in Nazionale e che colpito ben sette giocatori continua ad allargarsi. A farne le spese in questa occasione è Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, da poco entrato nello staff della Nazionale, era già risultato positivo al Covid, insieme ad altri membri del gruppo azzurro. Dopo aver effettuato una visita di controllo, nelle scorse ore De Rossi è stato ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma. Si tratta di un ricovero precauzionale, per tenere sotto controllo i sintomi del Covid, e ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex capitano della Roma Daniele De, oggi inal fianco di Mancini, è statoper Coronavirus Ad una settimana di distanza, ilscoppiato ine che colpito ben sette giocatori continua ad allargarsi. A farne le spese in questa occasione è Daniele De. L’ex capitano della Roma, da poco entrato nello staff della, era già risultato positivo al Covid, insieme ad altri membri del gruppo azzurro. Dopo aver effettuato una visita di controllo, nelle scorse ore Deè statoall’Istitutodi Roma. Si tratta di un ricovero precauzionale, per tenere sotto controllo i sintomi del Covid, e ...

