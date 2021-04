Covid, 100 milioni al mese bruciati nel settore turistico (Di venerdì 9 aprile 2021) 100 milioni al mese: è l’incredibile cifra che va in fumo e che in condizioni normali sarebbe generata dal settore turistico. Soldi persi che non potranno mai essere recuperati, lasciando come strascico un buco nero per il turismo della Capitale. A testimoniarlo i dati di Federalberghi, che portano proprio Roma in cima alle località solitamente gettonate e che adesso soffrono di più.Le stime parlando di 1 miliardo e 200 milioni l’anno. “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia”. Lo dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi che chiede che il governo adotti con urgenza un provvedimento per “liberare” ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) 100al: è l’incredibile cifra che va in fumo e che in condizioni normali sarebbe generata dal. Soldi persi che non potranno mai essere recuperati, lasciando come strascico un buco nero per il turismo della Capitale. A testimoniarlo i dati di Federalberghi, che portano proprio Roma in cima alle località solitamente gettonate e che adesso soffrono di più.Le stime parlando di 1 miliardo e 200l’anno. “Gli alberghi e tutto il sistema dell’ospitalità italiana sono fermi da mesi, a causa del divieto di spostarsi da una regione all’altra. Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia”. Lo dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi che chiede che il governo adotti con urgenza un provvedimento per “liberare” ...

