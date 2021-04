Corsa a Palazzo San Giacomo | la prima fuga di Bassolino

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Dice di essere un maratoneta e per questo abituato alle grandi distanze. Oggi ha fatto il primo passo all’insegna del Recovery Fund, per il quale, invece, servirebbe uno sprint visto che entro fine mese si dovrebbero già presentare i progetti per i quali impiegare fattivamente i soldi dell’Europa. Antonioha detto che “servirebbe una discussione forte su questo tema. Servirebbe convocare il consiglio regionale e quello comunale. Ma…” Ma, sostanzialmente, il silenzio e il deserto, dal punto di vista dell’ex sindaco. Già perfettamente calatosi nella parte del candidato. Tant’è che, nel corso del suo primo appuntamento elettorale in rete, a nessuno è sfuggito che ha parlato spesso affichè potessero intendere De Magistris e De Luca, il sindaco uscente che “lascia il Comune praticamente in dissesto” e che sostiene Alessandra ...

