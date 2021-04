AstraZeneca: via libera alla seconda dose. Attenzione ai sintomi per 20 giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo una prima comprensibile reazione emotiva, che ha spinto centinaia di persone a disertare l'appuntamento con il vaccino, oggi si torna a ragionare a mente fredda sui dati: le morti sospette ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo una prima comprensibile reazione emotiva, che ha spinto centinaia di persone a disertare l'appuntamento con il vaccino, oggi si torna a ragionare a mente fredda sui dati: le morti sospette ...

Advertising

valigiablu : EMA: “Legame possibile tra vaccino AstraZeneca e casi estremamente rari di trombosi cerebrale e dell’addome”. L’Ita… - Tony47560189 : AstraZeneca, professoressa 50enne di Formia colpita da ictus dopo il vaccino: è grave - - Giulia08390249 : RT @jimmomo: Dunque, quando fu autorizzato il 30 gennaio, Aifa raccomandava di non somministrare AstraZeneca a over-55 (poi 65), il che ha… - achene_paolo : RT @jimmomo: Dunque, quando fu autorizzato il 30 gennaio, Aifa raccomandava di non somministrare AstraZeneca a over-55 (poi 65), il che ha… - SoniaLaVera : RT @jimmomo: Dunque, quando fu autorizzato il 30 gennaio, Aifa raccomandava di non somministrare AstraZeneca a over-55 (poi 65), il che ha… -