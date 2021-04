Aprire conto corrente per società protestate: come fare e alternative (Di venerdì 9 aprile 2021) Aprire conto corrente per società protestate: si può? E se sì, qual è la procedura da seguire? Quando una società subisce un protesto è molto difficile ottenere credito da una banca e strumenti per gestire i flussi di denaro come il conto corrente. In questo caso, per la tua azienda, viene a mancare uno strumento indispensabile per poter portare avanti l’attività e gestire pagamenti ai fornitori e incassare denaro per i vari lavori eseguiti. Tra l’altro se tu sei iscritto nel registro dei protestati e sei titolare di un’impresa individuale oppure un libero professionista, questo genere di problema ugualmente si andrà a riversare sulla tua attività imprenditoriale. Insomma, delle situazioni certamente non semplici ma che tuttavia ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 9 aprile 2021)per: si può? E se sì, qual è la procedura da seguire? Quando unasubisce un protesto è molto difficile ottenere credito da una banca e strumenti per gestire i flussi di denaroil. In questo caso, per la tua azienda, viene a mancare uno strumento indispensabile per poter portare avanti l’attività e gestire pagamenti ai fornitori e incassare denaro per i vari lavori eseguiti. Tra l’altro se tu sei iscritto nel registro dei protestati e sei titolare di un’impresa individuale oppure un libero professionista, questo genere di problema ugualmente si andrà a riversare sulla tua attività imprenditoriale. Insomma, delle situazioni certamente non semplici ma che tuttavia ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @agorarai: “Abbiamo avuto paura della privacy e l’app Immuni non funziona, per capire se è attiva la devi aprire, non funziona col satel… - bodyzen52 : RT @CKaky89: BECCATO FONTANA!! I Grafologi incaricati dalla Procura affermano: 'La firma della madre del Governatore Leghista della Lombar… - paoloigna1 : RT @agorarai: “Abbiamo avuto paura della privacy e l’app Immuni non funziona, per capire se è attiva la devi aprire, non funziona col satel… - mattinonline : Diverse banche si rifiutano di aprire un conto al comitato contro il 'matrimonio per tutti' - BELLISS16414189 : RT @agorarai: “Abbiamo avuto paura della privacy e l’app Immuni non funziona, per capire se è attiva la devi aprire, non funziona col satel… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprire conto LOMBARDIA ZONA ARANCIONE DAL 12 APRILE/ 'Migliora curva' cosa cambia: negozi, scuole? Tenendo conto che raramente lo stesso presidente si sbilancia eccessivamente sulle colorazioni, a ... 3 DATI FANNO SPERARE Lombardia in zona arancione dalla prossima settimana? Ad aprire uno spiraglio ...

Pasquino a testa bassa contro Renzi: 'È un megalomane senza alcuna capacità strategica' ...continua il professore emerito di Scienza della Politica all'università di Bologna - si rende conto ...che con la proporzionale le alleanze si fanno dopo aver contato i voti e non prima di aprire i ...

Quanti soldi servono per aprire un conto corrente in banca? Proiezioni di Borsa Tenendoche raramente lo stesso presidente si sbilancia eccessivamente sulle colorazioni, a ... 3 DATI FANNO SPERARE Lombardia in zona arancione dalla prossima settimana? Aduno spiraglio ......continua il professore emerito di Scienza della Politica all'università di Bologna - si rende...che con la proporzionale le alleanze si fanno dopo aver contato i voti e non prima dii ...