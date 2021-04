Addio a Pasinato | campione silenzioso Dal record di punti ai tanti trionfi azzurri

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Doriano Rabotti Se ne è andato nello stesso modo in cui aveva vissuto, con la discrezione degli umili, stroncato da una malattia al pancreas che se l'è portato via in pochi mesi. Il volley piange ...

Quello che la cronaca e i numeri, le medaglie e le vittorie non dicono, è quanto Michelefosse entrato nel cuore dei tifosi e dei compagni, lui così schivo da apparire a volte quasi musone, ...A livello di club il palmares dicontempla una Coppa Cev nel 1994 conquistata con la squadra del Petrarca Padova. Nato a Cittadella il 13 marzo 1969,è tuttora il recordman di punti ...Se ne è andato nello stesso modo in cui aveva vissuto, con la discrezione degli umili, stroncato da una malattia al pancreas che se l’è portato via in pochi mesi. Il volley piange Michele Pasinato, op ...E invece quando Monica Mezzalira, responsabile del settore giovanile della Pallavolo Padova, ti scrive che Michele Pasinato da oggi insegnerà pallavolo in cielo, ti cade il mondo addosso.