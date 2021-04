Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: la reazione dei telespettatori (Di giovedì 8 aprile 2021) Tina Cipollari è al centro del gossip per risultare assente da giorni in tv, alla corte di Uomini e Donne, motivo per cui molti telespettatori temono che il futuro televisivo della vamp sia a rischio. Nel dettaglio, l’opinionista del dating-show di Maria De Filippi non si è presentata alle ultime giornate di registrazione del format sui sentimenti, prendendo però parte ad un solo nuovo appuntamento tv di quest’ultimo, ma in collegamento da casa. L’assenza in tv della Cipollari desta non solo preoccupazione ma anche tanta curiosità nei telespettatori, che si chiedono il motivo della lontananza della vamp dal piccolo schermo e lamentano la mancanza della loro beniamina. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio il mistero che incombe in casa ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 aprile 2021)è al centro del gossip per risultareda giorni in tv, alla corte di, motivo per cui moltitemono che il futuro televisivo della vamp sia a rischio. Nel dettaglio, l’opinionista del dating-show di Maria De Filippi non si è presentata alle ultime giornate di registrazione del format sui sentimenti, prendendo però parte ad un solo nuovo appuntamento tv di quest’ultimo, ma in collegamento da casa. L’assenza in tv delladesta non solo preoccupazione ma anche tanta curiosità nei, che si chiedono il motivo della lontananza della vamp dal piccolo schermo e lamentano la mancanza della loro beniamina. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio il mistero che incombe in casa ...

