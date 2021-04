The Last of Us Parte II è il 'Best Video Game' ai GLAAD Media Awards 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) The Last of Us Parte II continua la sua inarrestabile corsa e si aggiudica un altro importante riconoscimento. L'apprezzatissimo gioco targato Naughty Dog si è aggiudicato il premio "Best Video Game" ai GLAAD Media Awards 2021 insieme a Tell Me Why di Dontnod. GLAAD Media Awards, per chi non lo sapesse, sta per Gay and Lesbian Alliance Against Defamation Media Awards, e si tratta dunque di una premiazione annuale che dal 1990 assegna dei premi a persone e alle produzioni di intrattenimento che hanno contribuito a rappresentare in maniera giusta e veritiera la comunità LGBT. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Theof UsII continua la sua inarrestabile corsa e si aggiudica un altro importante riconoscimento. L'apprezzatissimo gioco targato Naughty Dog si è aggiudicato il premio "" aiinsieme a Tell Me Why di Dontnod., per chi non lo sapesse, sta per Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, e si tratta dunque di una premiazione annuale che dal 1990 assegna dei premi a persone e alle produzioni di intrattenimento che hanno contribuito a rappresentare in maniera giusta e veritiera la comunità LGBT. Leggi altro...

