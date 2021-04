Sondaggio Ghisleri, Meloni batte anche l’«effetto-Draghi»: tutti i dati partito per partito (Di giovedì 8 aprile 2021) Fratelli d’Italia scavalca i 5Stelle nelle intenzioni di voto. Lo certifica un Sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research per Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa. Un dato tutt’altro che scontato alla luce del cambio di guardia al vertice del MoVimento, ormai guidato da Giuseppe Conte. L’ex-premier era infatti accreditato di un fortissimo gradimento, in grado di risollevare i grillini dalla pronta crisi in cui da tempo si dibattono. In realtà, Conte avrebbe avuto un ruolo come cerniera della sinistra. Ma come leader del M5S non porta, almeno per ora, valore aggiunto. Prova ne sia – ed è il secondo ed ultimo elemento di novità del Sondaggio – l”effetto-Letta di cui sta beneficiano il Pd, risalito al 19,4 (+3,1 rispetto alla rilevazione del 17 marzo). Il Sondaggio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) Fratelli d’Italia scavalca i 5Stelle nelle intenzioni di voto. Lo certifica unrealizzato da Alessandradi Euromedia Research per Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa. Un dato tutt’altro che scontato alla luce del cambio di guardia al vertice del MoVimento, ormai guidato da Giuseppe Conte. L’ex-premier era infatti accreditato di un fortissimo gradimento, in grado di risollevare i grillini dalla pronta crisi in cui da tempo si dibattono. In realtà, Conte avrebbe avuto un ruolo come cerniera della sinistra. Ma come leader del M5S non porta, almeno per ora, valore aggiunto. Prova ne sia – ed è il secondo ed ultimo elemento di novità del– l”-Letta di cui sta beneficiano il Pd, risalito al 19,4 (+3,1 rispetto alla rilevazione del 17 marzo). Il...

