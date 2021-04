Skoda Octavia Wagon iV | elettrica quando serve

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 aprile 2021) LaiV è una di quelle auto che danno certezze. Comoda, spaziosa e tecnologia, ha uno stile che è il perfetto mix di eleganza e understatement. In altre parole l'alternativa perfetta per chi non vuole cedere al SUV ma ha bisogno di tanta volumetria a bordo. La nuova generazione è sul mercato ormai da un anno e vi abbiamo già raccontato come va nella classica motorizzazione Diesel, che per chi fa tanti chilometri è ancora la soluzione migliore. Stavolta, invece, ci dedichiamo alla versione più futuristica, la ibrida plug-in. Da lontano e da fermo è praticamente impossibile distinguerla dalle altre, mentre se è in movimento si rimane colpiti da silenzio con cui è in grado di marciare. Si perché laiV - iV è la sigla che ...