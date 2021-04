Serie B, gli arbitri della 33ª giornata: Manganiello per Lecce-Spal (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie B. Ecco l’elenco completo: Reggiana – Empoli: Ghersini Ascoli-Monza: Prontera Brescia-Pescara: Volpi Cremonese-Pordenone: Santoro Entella-Salernitana: Paterna Lecce-Spal: Manganiello Frosinone-Cittadella: Illuzzi Reggina-Vicenza: Marchetti Venezia-Cosenza: Camplone Chievo Verona-Pisa: Ros L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 33esimadiB. Ecco l’elenco completo: Reggiana – Empoli: Ghersini Ascoli-Monza: Prontera Brescia-Pescara: Volpi Cremonese-Pordenone: Santoro Entella-Salernitana: PaternaFrosinone-Citta: Illuzzi Reggina-Vicenza: Marchetti Venezia-Cosenza: Camplone Chievo Verona-Pisa: Ros L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

