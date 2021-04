Rugby | Munarini primo arbitro donna | “Spero che le mie colleghe mi raggiungano presto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Clarasarà ila dirigere un match della massima serie di, in occasione della Peroni Top 10. La direttrice di gara italiana debutterà nel campionato maschile, in riferimento alla sfida tra Viadana e Hbs Colorno, in programma nella struttura ‘Zaffanella’ di Viadana, in provincia di Mantova, Lombardia. L’internazionale ha commentato l’assegnazione della sfida, motivo di entusiasmo per la lodevole e orgogliosa professionista nostrana: “Questa è una grande soddisfazione, un onore poter dirigere il mioincontro del massimo campionato.che il mio esordio sia solo ildi molti di altre ragazze e che quindi altrepossano raggiungermi. ...