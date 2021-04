Recovery: Draghi, investimenti ambiziosi e riforme, opportunità che dobbiamo cogliere (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Il piano nazionale di ripresa e resilienza è “un pacchetto di investimenti molto ambizioso e un pacchetto di riforme” che va a coprire gli anni tra il 2021 e il 2026. “Un'opportunità che dobbiamo cogliere”, in particolare quella della transizione ecologica e digitale. Lo ha rimarcato il premier Mario Draghi, incontrando le Regioni in videoconferenza. “dobbiamo essere consapevoli della portata storica di questo piano, è un'occasione unica” per migliorare le scuole e modernizzare la burocrazia. “E' importantissimo spendere e spendere bene”, ha osservato il presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Il piano nazionale di ripresa e resilienza è “un pacchetto dimolto ambizioso e un pacchetto di” che va a coprire gli anni tra il 2021 e il 2026. “Un'che”, in particolare quella della transizione ecologica e digitale. Lo ha rimarcato il premier Mario, incontrando le Regioni in videoconferenza. “essere consapevoli della portata storica di questo piano, è un'occasione unica” per migliorare le scuole e modernizzare la burocrazia. “E' importantissimo spendere e spendere bene”, ha osservato il presidente del Consiglio.

