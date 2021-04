Programmi TV di stasera | giovedì 8 aprile 2021 Rai 1 ancora a «Un Passo dal Cielo»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Undal6 - Giusy Buscemi Rai1, ore 21.25: Undal6 – I Guardiani Fiction deldi Jan Maria Michelini, Beniamino Catena e Cosimo Alemà, con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Aurora Ruffino. Prodotta in Italia. Seconda Puntata: Camilla, aspirante poliziotta, per un soffio salva Manuela dall’esplosione di una bomba. Francesco e i nostri indagano su chi possa avercela con il commissario e scoprono che potrebbero esserci altre bombe e che tutti gli indizi portano verso la vecchia miniera. Francesco deve trovare un equilibrio tra la voglia di partire e il desiderio di rimanere ad aiutare Vincenzo, impegnato nel frattempo con le truffe di Carolina e con la nostalgia di Mela per sua madre. Rai2, ore 21.20: Anni 20 Attualità. Parte dal tema degli affidi, raddoppiati ...

Advertising

dricci73 : RT @Radio24_news: Se #Pelé in persona l'ha designato suo potenziale erede, un motivo ci sarà. E ieri sera #KylianMbappé l'ha ricordato al m… - Radio24_news : Se #Pelé in persona l'ha designato suo potenziale erede, un motivo ci sarà. E ieri sera #KylianMbappé l'ha ricordat… - francescoten : RT @Ivan200001: Podcast 3 di «Sostanza di cose sperate»: l’esproprio proletario e l'India. Stasera 19,45 su @Radio3tweet pt 4. Toni Negri s… - Ivan200001 : Podcast 3 di «Sostanza di cose sperate»: l’esproprio proletario e l'India. Stasera 19,45 su @Radio3tweet pt 4. Toni… - avtostima : dividendomi su tre programmi diversi stasera -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

MAM-e

...45 - Uno Mattina 17:05 - La Vita in Diretta 23:40 - Porta a Porta Raidue 10:00 - Tg2 Italia 21:00 - Tg2 Post Raitre 08:00 - Agorà 10:00 - Mi manda Raitre Rete 4 07:05 -Italia 20:30 -...Guida tv di giovedì 8 aprile: idella sera Rai 1 18:45 - L'Eredità per l'Italia 20:00 - ... IT - TG4 19:35 - TEMPESTA D'AMORE - 280 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - DRITTO E ...Il trio romano si esibirà in un concerto in streaming in programma alle 21.00 di giovedì 8 aprile su LIVENow. Per scoprire come vedere il concerto e avere tutte le informazioni utili sui ...(Teleborsa) - "I clienti delle banche devono continuare ad avere un dialogo con i direttori delle filiali, mentre il Governo, i vertici delle stesse banche e la Banca d'Italia devono convincere l'Eba, ...