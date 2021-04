Pd | Zingaretti | ' partitini 3% non trasformano realtà'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Si vince se si è uniti, se si è comunità. Non è che un partitino del 3% può trasformare la". Lo dice Nicolaa L'Aria che Tira. Si riferisce a Matteo Renzi? "No, io sono libero dalle polemiche, però in democrazia c'è uno scontro. Io non voglio testimoniare le mie idee, ma realizzarle".

... ex assessore alla Cultura alla Regione Lazio nella giunta. Ed ha aggiunto: "certo, non ...Lidia Ravera - E magari la fine delle risse e delle correnti e delle scissioni insempre ......"non c'è una forza alternativa al vecchio bipolarismo" e che "non è il tempo dipersonali"... malgrado l'inattesa débâcle di Nicola, è ancora troppo poco chiara per fare del ...Lo dice Nicola Zingaretti a L'Aria che Tira. Si riferisce a Matteo Renzi? "No, io sono libero dalle polemiche, però in democrazia c'è uno scontro. Io non voglio testimoniare le mie idee, ma ..."Queste litigiosità all'interno della sinistra le trovo un po' tristi. In un momento come questo poi... Un momento in cui le donne sono così in difficoltà, massacrate dalla pandemia e dai suoi effetti ...