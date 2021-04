Nuova sparatoria in Usa | in South Carolina un uomo entra in una casa e uccide i nonni | due nipotini e un 39enne

(Di giovedì 8 aprile 2021) Unto nella loroarmato, ha aperto il fuoco e li ha uccisi tutti. Quando le forze dell’ordine sono intervenute hanno ritrovato il corpo senza vita di Robert e Babara Lesslie, di 70 e 69 anni, quello di unche stava svolgendo dei lavori nella loro abitazione e dei duedella coppia. É questo il bilancio dell’ultimanegli Stati Uniti, questa volta in. La polizia su Twitter ha fatto sapere che il sospettato è “un giovane afroamericano che indossa una felpa con il cappuccio e pantaloni stile militare”. Le autorità, dopo aver passato al setaccio la zona con elicotteri e droni, hanno catturato una persona sulla quale sono in corso delle verifiche, anche se dicono di ritenere che non vi sia più ...

ANDRIA - Alcuni colpi di pistola sono stati sparati ad Andria (BAT) nei pressi di via Indipendenza, vicino allaQuestura: due giovani di 26 e 27 anni sono rimasti feriti, entrambi attualmente ricoverati in ospedale, uno è in prognosi riservata, mentre l'altro non sarebbe in pericolo di vita. Uno dei due è ...poco dopo le 13 ad Andria, in via Indipendenza, non molto distante dalla parrocchia di San Giuseppe e dallaQuestura. Stando a prime informazioni, due persone sarebbero rimaste ferite,...(ANSA) - WASHINGTON, 08 APR - Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della South Carolina. Tra le vittime due bambini e i loro no ...Il 25enne Travis Rudolph è stato arrestato in Florida con un’accusa pesantissima: omicidio e tentato omicidio di primo grado per aver sparato ...