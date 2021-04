"Non farlo davanti alle telecamere". Horror all'Isola, Vera Gemma minacciata: chi è a un passo dalla squalifica (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ero impaurita da lui”. Vera Gemma ha svelato un retroscena su Gilles Rocca a Elisa Isoardi e Miryea Stabile, le due naufraghe che condividono con lei la Playa Esperanza, ovvero la spiaggia destinata alle eliminate dell'Isola dei Famosi che però hanno ancora la possibilità di rientrare in gioco tramite il televoto. Vera Gemma ha messo in evidenza il comportamento a suo dire aggressivo dell'attore romano: un giorno c'era una pergamena da andare a prendere e leggere davanti alle telecamere. Vera ha chiesto a Gilles di prenderla e lui ha reagito male: “Mi ha detto ‘non mi fare queste cose davanti alle telecamere come se io volessi andare a prendere la pergamena, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ero impaurita da lui”.ha svelato un retroscena su Gilles Rocca a Elisa Isoardi e Miryea Stabile, le due naufraghe che condividono con lei la Playa Esperanza, ovvero la spiaggia destinataeliminate dell'dei Famosi che però hanno ancora la possibilità di rientrare in gioco tramite il televoto.ha messo in evidenza il comportamento a suo dire aggressivo dell'attore romano: un giorno c'era una pergamena da andare a prendere e leggereha chiesto a Gilles di prenderla e lui ha reagito male: “Mi ha detto ‘non mi fare queste cosecome se io volessi andare a prendere la pergamena, ...

