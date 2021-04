Mascherine ad amici e parenti, l’impiegata di Opera intercettata col sindaco: «Ne hai rubate un pò alla Rsa?» (Di giovedì 8 aprile 2021) Nei primissimi mesi della pandemia da Coronavirus, quando l’Italia entrava in lockdown e i dispositivi di protezione individuale (in particolare le Mascherine) risultavano pressoché introvabili, Antonino Nucera, sindaco di Opera, nel Milanese, avrebbe sottratto 2.880 Mascherine, di cui 2.380 da destinarsi a una Rsa e 500 da recapitare alla farmacia comunale, per regalarle invece a parenti, dipendenti del Comune e amici. Nucera è finito agli arresti domiciliari, insieme alla dirigente dell’ufficio tecnico del comune e a tre imprenditori edili, con l’accusa di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Tra le diverse intercettazioni raccolte dai ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Nei primissimi mesi della pandemia da Coronavirus, quando l’Italia entrava in lockdown e i dispositivi di protezione individuale (in particolare le) risultavano pressoché introvabili, Antonino Nucera,di, nel Milanese, avrebbe sottratto 2.880, di cui 2.380 da destinarsi a unae 500 da recapitarefarmacia comunale, per regalarle invece a, dipendenti del Comune e. Nucera è finito agli arresti domiciliari, insiemedirigente dell’ufficio tecnico del comune e a tre imprenditori edili, con l’accusa di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Tra le diverse intercettazioni raccolte dai ...

