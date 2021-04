LOL–Chi ride è fuori, parla Ciro Priello: i segreti del successo del format (Di giovedì 8 aprile 2021) Il vincitore del programma a ruota libera: perché il format è piaciuto al pubblico tv e a quello dei social L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 aprile 2021) Il vincitore del programma a ruota libera: perché ilè piaciuto al pubblico tv e a quello dei social L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere in... - comeaIiIcloser : RT @anikeatable: Nella seconda stagione di 'LOL: chi ride è fuori' propongo di inserire Teresa Mannino e Giacobazzi - comeaIiIcloser : RT @Beatrice011997: dimmi che hai visto 'Lol - Chi ride è fuori' senza dirmi che lo hai visto inizio io: Io adolescevo negli anni '90 - noviaderugge : rispondete bene quale concorrente di LOL chi ride fuori vi ricordo? -