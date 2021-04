Jerome Boateng: ufficiale l’addio al Bayern Monaco (Di giovedì 8 aprile 2021) A partire dal prossimo 1 luglio, Jerome Boateng non sarà più un giocatore del Bayern Monaco. Il difensore tedesco, infatti, di comune accordo con la società, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dove giocherà Jerome Boateng? La conferma è arrivata dal direttore sportivo dei bavaresi, Hassan Sahlimidzic, poco prima della gara di Champions League contro il Psg: “È stata una decisione congiunta dalla direzione del club, e anche l’allenatore è stato coinvolto. L’ho spiegato io stesso a Jerome, e l’ha capito”. Boateng, che verrà sostituito dal difensore del Lipsia, Dayot Upamecano, non sarà comunque l’unico a lasciare i bavaresi: se ne andranno anche Alaba, promesso sposo al.Real Madrid, e Javi Martinez, entrambi in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) A partire dal prossimo 1 luglio,non sarà più un giocatore del. Il difensore tedesco, infatti, di comune accordo con la società, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dove giocherà? La conferma è arrivata dal direttore sportivo dei bavaresi, Hassan Sahlimidzic, poco prima della gara di Champions League contro il Psg: “È stata una decisione congiunta dalla direzione del club, e anche l’allenatore è stato coinvolto. L’ho spiegato io stesso a, e l’ha capito”., che verrà sostituito dal difensore del Lipsia, Dayot Upamecano, non sarà comunque l’unico a lasciare i bavaresi: se ne andranno anche Alaba, promesso sposo al.Real Madrid, e Javi Martinez, entrambi in ...

Bayern - Paris 2-3: Mbappé implacabile a Monaco Il sito ufficiale della più grande competizione per club al mondo; ricevi notizie, statistiche e video, e partecipa ai giochi.

