Inter Sassuolo nel segno della Lu La: in Europa solo una coppia fa meglio (Di giovedì 8 aprile 2021) L'Inter avvicina lo Scudetto con una prestazione importante di Lautaro e Lukaku: è la seconda miglior coppia d'Europa L'Inter avvicina lo Scudetto con la vittoria contro il Sassuolo: 2-1 per la squadra di Conte che compie un balzo a +11 sul Milan cucendosi il tricolore sul petto. In gol Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: sono 36 le reti messe a segno dalla coppia in questa stagione. Prima in Europa la coppia del Bayern Monaco formata da Muller e Lewandowski con 45 reti. In Italia restano in vetta, seguiti da Ronaldo e Morata a 32 gol.

