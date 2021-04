Advertising

Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - SassuoloUS : FINALE | #InterSassuolo 2?-1? Sconfitta assolutamente immeritata per i neroverdi a San Siro, autori di una grande… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - zazoomblog : Inter-Sassuolo De Zerbi: “L’arbitro Irrati non mi piace” VIDEO - #Inter-Sassuolo #Zerbi: #“L’arbitro - betta941 : RT @Kataklinsmann: Allora, è indubbio che da dopo Inter-Genoa stiamo giocando di rimessa perché siamo fisicamente in riserva (Hakimi e Bare… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sassuolo

... come lui stesso ha definito al termine della gara vinta 2 - 1 coli nove scudetti consecutivi dei bianconeri. Numeri che fanno ormai pensare che lo scudetto per l'non sia più una ...Dalle vittorie die Juventus nei recuperi controe Napoli alla sfida di Europa League tra Roma e Ajax. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al ...La capolista a quota 71 ha pure il vantaggio degli scontri diretti con il Milan, primo inseguitore con 60 punti. Vincendo le prossime cinque partite, a quota 86 sarebbe titolo già il 1° maggio. In ogn ...08.04.2021 14:40 - Uno squalificato a testa per Inter e Sassuolo: le decisioni del Giudice Sportivo; 08.04.2021 14:30 - "Fuori dal gioco, inutile!". Lozano tra i peggiori per i qu ...