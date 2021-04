Infrastrutture | il piano double face di Biden nel mirino dei repubblicani

(Di giovedì 8 aprile 2021) “È come un cavallo di Troia”. Ecco la reazione di Mitch McConnell, senatore repubblicano del Kentucky e leader della minoranza al Senato, mentre commentava il massiccioinfrastrutturale annunciato da Joein un discorso a Pittsburgh in Pennsylvania. McConnell ha elaborato sostenendo che il progetto si basa su “ulteriori prestiti e ingenti aumenti fiscali a tutte le componenti produttive” dell'economia. Il programma dell'attuale inquilino alla Casa Bianca di circa duemila miliardi di dollari si aggiunge al recente pacchetto di stimolo anti-Covid approvato recentemente con voti di soli democratici. I, a differenza dei democratici che votarono a favore del pacchetto anti-Covid durante l'amministrazione di Donald Trump, sembrano essersi rinchiusi nella loro tipica strategia di bloccare qualunque cosa un presidente ...

"È come un cavallo di Troia". Ecco la reazione di Mitch McConnell, senatore repubblicano del Kentucky e leader della minoranza ...
Roma, 08 apr 14:53 - (Agenzia Nova) - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non è "l'ultima scialuppa": ci sono molti altri strumenti per finanziare le infrastrutture – anche alla luce ...