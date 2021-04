Ilicic verso l’uscita: opzione Milan per rilanciarsi (Di giovedì 8 aprile 2021) Annata deludente per Josip Ilicic, appena sei gol e quasi mai incisivo: anche il rapporto con Gasperini sembra essersi incrinato Si moltiplicano le voci su un addio di Josip Ilicic a fine stagione. Lo sloveno dopo quattro anni intensi, di alti e bassi, potrebbe chiudere a giugno il suo rapporto con l’Atalanta per avviare a 33 anni e mezzo l’ultimo ciclo della sua carriera. Niente è ancora stato deciso. Di sicuro il fantasista sta vivendo una stagione deludente con appena sei gol, tante insufficienze in pagella e pochissime partite in cui ha fatto la differenza. Anche con Gasperini il rapporto sembra incrinato, dopo la sostituzione nel finale con il Real Madrid appena mezz’ora dopo essere entrato in campo. Ilicic vorrebbe cambiare aria, pur essendo sotto contratto con la Dea fino al 2023, per rilanciarsi e il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Annata deludente per Josip, appena sei gol e quasi mai incisivo: anche il rapporto con Gasperini sembra essersi incrinato Si moltiplicano le voci su un addio di Josipa fine stagione. Lo sloveno dopo quattro anni intensi, di alti e bassi, potrebbe chiudere a giugno il suo rapporto con l’Atalanta per avviare a 33 anni e mezzo l’ultimo ciclo della sua carriera. Niente è ancora stato deciso. Di sicuro il fantasista sta vivendo una stagione deludente con appena sei gol, tante insufficienze in pagella e pochissime partite in cui ha fatto la differenza. Anche con Gasperini il rapporto sembra incrinato, dopo la sostituzione nel finale con il Real Madrid appena mezz’ora dopo essere entrato in campo.vorrebbe cambiare aria, pur essendo sotto contratto con la Dea fino al 2023, pere il ...

Inter, Pinamonti verso l'addio: i nerazzurri vorrebbero accontentare Conte con Muriel L' Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, sono ad un passo dal titolo essendo in testa alla classifica con 71 punti, a più undici sul Mi ...

