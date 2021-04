I figli di Vicenzo Muccioli querelano Netflix dopo «SanPa» | perché non riusciamo ad accettare i chiaroscuri?

(Di giovedì 8 aprile 2021) Chissà perché quando si parla di un personaggio realmente esistito in televisione o si tirano fuori soli i pregi oppure è automaticamente un’operazione da demolire. Il merito di SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano, la docu-serie di Netflix lodata dalla critica di tutto il mondo, è stato proprio quello di rappresentare Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità, in tutte le sue sfaccettature, da quella dell’omone buono che percorre chilometri per riprendere i suoi ragazzi a quella del generale autoritario che, pur di rendere efficace il suo metodo, non disdegna pratiche estreme come l’utilizzo delle catene e l’umiliazione pubblica. Il quadro che esce di Muccioli è quello del chiaroscuro, del bene e del male, del buono e del cattivo: uscire fuori dall’aura celebrativa che le fiction italiane dedicano ai personaggi storici, guardandosi bene dal parlarne male per timore di possibili ripercussioni che, spesso e volentieri, arrivano lo stesso, è stato un atto di grande coraggio e intraprendenza che però, come qualcuno si aspettava, sono valse alla piattaforma la querela. https://www.youtube.com/watch?v=tz9IIUyilu8&t=15s

Ultime Notizie dalla rete : figli Vicenzo

...di, sono accusati di abbandono di minori , maltrattamenti e lesioni gravissime . Erano da tempo seguiti servizi sociali e nell'ultima estate avevano perso la patria potestà di duepiù ...Il primo detenuto morto in Italia per Covid si chiamavaSucato , aveva 71 anni ed era ...di mamme in cella), cui vanno aggiunti quasi 40mila custodi in divisa e circa 4mila tra ...Ora è arrivata anche la querela. Pesantissima. Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo, hanno fatto causa a Netflix per diffamazione aggravata. La serie del colosso americano danneggerebbe «l' ...PISTOIA. Un’organizzazione specializzata nello “svuotare” imprese in crisi e nel pilotarne i fallimenti, truffando di volta in volta i fornitori o l’erario. Meccanismi messi in atto a più riprese, sem ...