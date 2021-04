I bambini sospesi dall’asilo per i genitori no mask a Modena (Di giovedì 8 aprile 2021) Due bambini sono stati sospesi a Modena dall’asilo nido e dalla scuola d’infanzia: uno dei genitori è stato fotografato, insieme al figlio piccolo, a un presidio no mask in un parco cittadino. E il padre dei bambini potrebbe essere uno dei “postini” che ha recapitato il pacco con i pannolini sporchi a Bonaccini. Scrive il Comune di Modena in una nota: Il rispetto del Patto di Corresponsabilità reciproco, rivisto e aggiornato per l’emergenza da Covid-19, è indispensabile per non mettere a rischio la salute dell’intera comunità scolastica. La mancata sottoscrizione del Patto implica l’impossibilità di iscriversi al servizio educativo o scolastico e, allo stesso modo, una grave violazione implica l’allontanamento dal servizio. È quanto accaduto in un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Duesono statinido e dalla scuola d’infanzia: uno deiè stato fotografato, insieme al figlio piccolo, a un presidio noin un parco cittadino. E il padre deipotrebbe essere uno dei “postini” che ha recapitato il pacco con i pannolini sporchi a Bonaccini. Scrive il Comune diin una nota: Il rispetto del Patto di Corresponsabilità reciproco, rivisto e aggiornato per l’emergenza da Covid-19, è indispensabile per non mettere a rischio la salute dell’intera comunità scolastica. La mancata sottoscrizione del Patto implica l’impossibilità di iscriversi al servizio educativo o scolastico e, allo stesso modo, una grave violazione implica l’allontanamento dal servizio. È quanto accaduto in un ...

