Draghi: “Entro aprile vaccinare tutti gli over 80, obiettivi verranno raggiunti. Con che coscienza un giovane salta la fila? Le Regioni più avanti con le dosi riapriranno prima” (Di giovedì 8 aprile 2021) La campagna vaccinale? “Bisogna vaccinare preventivamente gli anziani, gli over 75. La disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile permette di vaccinare chi ha più di 80 anni, in tutte le Regioni, e in parte chi ne ha più di 70?. Le Regioni che continuano a dare priorità a platee diverse? “Io dico: smettetela di vaccinare i giovani, gli psicologi di 35 anni. con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?”. E le riaperture? “È venuto il momento di prendere decisioni” sulle fasce di età per le vaccinazioni. Questo è al cEntro delle riaperture. Se riduciamo il rischio di morte nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) La campagna vaccinale? “Bisognapreventivamente gli anziani, gli75. La disponibilità di vaccini che abbiamo inpermette dichi ha più di 80 anni, in tutte le, e in parte chi ne ha più di 70?. Leche continuano a dare priorità a platee diverse? “Io dico: smettetela dii giovani, gli psicologi di 35 anni. con cheunsi fala lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?”. E le riaperture? “È venuto il momento di prendere decisioni” sulle fasce di età per le vaccinazioni. Questo è al cdelle riaperture. Se riduciamo il rischio di morte nelle ...

Advertising

ilfoglio_it : Entro fine mese il Recovery plan deve essere consegnato in Europa e Mario Draghi, oggi, dovrà superare un incontro… - EcoAltoMolise : Draghi: «Le dosi ci sono, entro aprile vaccinati tutti gli over 80» - Agenzia_Italia : Draghi: 'Vaccinare tutti gli over 80 entro aprile, c'è disponibilità di dosi' - frankeyboard68 : 'Ho detto entro aprile over 80 e gran parte over 75' Cazziatone! #conferenzastampa #Draghi - massimosab : RT @guado77: CIAO CORE ..again DRAGHI CONFERMA OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE 500.000 VACCINAZIONI GIORNALIERE ENTRO FINE APRILE - Reuters News… -